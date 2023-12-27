Людей просили находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Украина будет производить оружие совместно с США, – Зеленский обратился к украинцам

Кроме того, люди призывают доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует не только дронами, но и фейками.

23:22 Воздушные силы известили об отбое тревоги.

22:47 Защитники украинского неба подчеркнули, что все дроны сменили курс на Запорожье.

22:33 Воздушные силы предупреждают об угрозе для Запорожской области.

22:22 Пока воздушная тревога продолжается в таких областях: Николаевская, Днепропетровская, Херсонская, Луганская.

22:18 Защитники украинского неба подчеркнули, что еще одна группа ударных БпЛА двигается в направлении Кривого Рога. Направление – Юг.

22:16 Воздушные силы сообщили, что ударные БпЛА изменили направление и двигаются в направлении Днепра.

21:56 "Шахеды" оккупантов двигаются в сторону Кривого Рога.

21:53 Воздушные силы сообщили об угрозе атаки "Шахедами". В эпицентре угрозы – Херсонская, Николаевская и Днепропетровская области.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждую террористическую атаку по территории Украины.