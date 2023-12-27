В первую очередь украинский лидер поблагодарил защитников украинского неба. Президент сообщил, что по Украине выпустили 46 "Шахедов". Большинство из них удалось сбить.

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Результат, каждый день доказывающий правильность наших действий, нашей коммуникации с партнерами: украинской ПВО, нашим мобильным огневым группам, нашим зенитчикам удается защищать государство. И уже активно планируем январь и февраль – международные мероприятия, которые увеличат силу Украины. Работаем над новыми оборонными пакетами,

– подчеркнул президент.

Зеленский об оборонном комплексе

Украинский лидер подчеркнул, что провел большую встречу с руководителями украинских оборонных компаний. Представлены были более сотни предприятий. Президент заявил, что отметил государственными наградами руководителей предприятий и – через них – коллективы, которые сделали больше всего.

Всего в оборонном комплексе Украины работают около 300 тысяч человек. Президент подчеркнул, что это – одно из главных достижений государства. Украинский лидер подчеркнул, что производство развернули государственные предприятия, не работавшие на протяжении десятилетий.

Зеленский подчеркнул, что один из самых больших результатов 2023 – договоренность с партнерами по производству оружия. В частности, со США.

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Президент об ударе по Херсону

Также украинский лидер еще раз отреагировал на террористический удар по Херсону. Президент рассказал, что погиб лейтенант Игорь Мисюня. Зеленский выразил соболезнования родным погибшего. Кроме того, президент рассказал, что пострадали 4 человека. Им всем оказали необходимую помощь.

Зеленский добавил, что в настоящее время продолжается работа по возобновлению энергообеспечения Херсона.