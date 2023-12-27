Журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) спутниковое фото, как выглядит БДК "Новочеркасск" после удара. Об этом пишет 24 Канал.

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Как теперь выглядит "Новочеркасск"

Журналист показал свежее спутниковое фото Maxar за 26 декабря. На нем можно увидеть остатки российского десантного цеха класса "Рапучая" в восточном Феодосийском порту – из него идет дым и он в значительной степени затоплен.

Так, справа – тот самый большой десантный корабль "Новочеркасск". На фото видно, что теперь он больше напоминает кусочек угля.

Кристиан Триберт предоставил старое спутниковое фото для сравнения, сделанное 5 декабря 2023 года.



Как выглядел "Новочеркасск" до и после удара / Коллаж 24 Канала

Следует обратить внимание и на небольшое судно, расположенное ниже. Оно тоже частично ушло под воду.

Согласно данным российской службы "Радио Свобода", это старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Оккупанты ставят его на это место уже годами. В частности, его замечали на фото, начиная с 2007 года.

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