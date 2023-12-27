Журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) спутниковое фото, как выглядит БДК "Новочеркасск" после удара. Об этом пишет 24 Канал.
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Как теперь выглядит "Новочеркасск"
Журналист показал свежее спутниковое фото Maxar за 26 декабря. На нем можно увидеть остатки российского десантного цеха класса "Рапучая" в восточном Феодосийском порту – из него идет дым и он в значительной степени затоплен.
Так, справа – тот самый большой десантный корабль "Новочеркасск". На фото видно, что теперь он больше напоминает кусочек угля.
Кристиан Триберт предоставил старое спутниковое фото для сравнения, сделанное 5 декабря 2023 года.
Как выглядел "Новочеркасск" до и после удара / Коллаж 24 Канала
Следует обратить внимание и на небольшое судно, расположенное ниже. Оно тоже частично ушло под воду.
Согласно данным российской службы "Радио Свобода", это старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Оккупанты ставят его на это место уже годами. В частности, его замечали на фото, начиная с 2007 года.
Путин в ярости: военное командование ждут чистки после уничтожения корабля
- В ночь на 26 декабря Украина нанесла удар крылатыми ракетами по большому десантному кораблю ЧФ России "Новочеркасск", стоявшему в Феодосийском порту.
- Известно, что на корабле был груз военного назначения. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что на борту находились "Шахеды"
- На обнародованных видеозаписях видно, что детонация была очень мощной. Взрыв почувствовали даже в центре Феодосии, в 900 метрах от порта.
- Известно, что в оккупированный прибыла большая группа оперативников, которая будет расследовать удар по кораблю. Также в России планируют чистки военного командования, которое не только "прозевало" ракету в порт, но и продолжает уверять Путина, что "проблем нет".
- Между тем, российские спецслужбы пытаются найти корректировщиков огня среди гражданских и саботеров в российской армии.