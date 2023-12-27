Журналіст The New York Times Крістіан Тріберт опублікував у соцмережі X (раніше Twitter) супутникове фото, як виглядає ВДК "Новочеркаськ" після удару. Про це пише 24 Канал.
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Як тепер виглядає "Новочеркаськ"
Журналіст показав свіже супутникове фото Maxar за 26 грудня. На ньому можна побачити залишки російського десантного цеху класу "Ропуча" у східному порту Феодосії – з нього парує дим і він значною мірою затоплений.
Так, праворуч – той самий великий десантний корабель "Новочеркаськ". На фото видно, що тепер він більше нагадує шматочок вугілля.
Крістіан Тріберт надав старе супутникове фото для порівняння, зроблене 5 грудня 2023 року.
Як виглядав "Новочеркаськ" до та після удару / Колаж 24 Каналу
Варто звернути увагу і на невелике судно, яке розміщене нижче. Воно також частково пішло під воду.
Згідно з даними російської служби "Радіо Свобода", це старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150". Окупанти ставлять його на це місце вже роками. Зокрема його помічали на фото, починаючи від 2007 року.
Путін в ярості: військове командування чекають чистки після знищення корабля
- У ніч на 26 грудня Україна завдала удару крилатими ракетами по великому десантному кораблю ЧФ Росії "Новочеркаськ", який стояв у порту Феодосії.
- Відомо, що на кораблі був вантаж військового призначення. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що на борту були "Шахеди"
- На оприлюднених відеозаписах видно, що детонація була дуже потужною. Вибух відчули навіть у центрі Феодосії, за 900 метрів від порту.
- Відомо, що до окупованого прибула велика група оперативників, яка розслідуватиме удар по кораблю. Також у Росії планують чистки військового командування, яке не лише "проґавило" ракету в порт, а й продовжує запевняти Путіна, що "проблем немає".
- Тим часом російські спецслужби намагаються знайти коригувальників вогню серед цивільних і саботерів у російській армії.