Насамперед український лідер подякував захисникам українського неба. Президент повідомив, що по Україні випустили 46 "Шахедів". Більшість з них вдалося збити.

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Результат, який щодня доводить правильність наших дій, нашої комунікації з партнерами: українській ППО, нашим мобільним вогневим групам, нашим зенітникам вдається захищати державу. І вже доволі активно плануємо січень та лютий – міжнародні заходи, які збільшать силу України. Працюємо над новими оборонними пакетами,

– наголосив президент.

Зеленський про оборонний комплекс

Український лідер наголосив, що провів велику зустріч із керівниками українських оборонних компаній. Представлена була понад сотня підприємств. Президент наголосив, що відзначив державними нагородами керівників підприємств і – через них – колективи, які зробили найбільше.

Загалом в оборонному комплексі України працюють приблизно 300 тисяч людей. Президент наголосив, що це – одне з головних досягнень держави. Український лідер зазначив, що виробництво розгорнули державні підприємства, які не працювали упродовж десятиліть.

Зеленський наголосив, що один з найбільших результатів 2023 року – домовленість з партнерами щодо виробництва зброї. Зокрема, зі США.

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Президент про удар по Херсону

Також український лідер вкотре відреагував на терористичний удар по Херсону. Президент розповів, що загинув лейтенант Ігор Місюня. Зеленський висловив співчуття рідним загиблого. Окрім того, президент розповів, що постраждали 4 людей. Їм усім надали необхідну допомогу.

Зеленський додав, що наразі триває робота над відновленням енергозабезпечення Херсона.