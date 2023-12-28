У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував із району Приморсько-Ахтарська. Ворожі цілі збили у межах трьох областей.
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Що відомо про успішну роботу ЗСУ
Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України,
– розповіли військові.
За їхніми даними, ворожі безпілотники збили над:
- Дніпропетровською,
- Кіровоградською,
- Запорізькою областями.
ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Криворізькому районі знищили два ворожі дрони-камікадзе.
Росія запускала дрони по Україні: коротко
- Тривогу в деяких областях України через загрозу атаки дронами оголосили орієнтовно о 21:53 27 грудня. Зокрема, "червоними" були Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області. Військові попередили про небезпеку для Кривого Рогу, що в Дніпропетровській області.
- Згодом дрони-камікадзе рухались у напрямку Дніпра, знову Кривого Рогу, Запоріжжя. Вже о 23:22 27 грудня пролунав відбій повітряної тривоги.
- Та вже 1:47 вороги знову запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Небезпека була для Дніпропетровської області, Кропивницького, Черкащини. Відбій пролунав тільки о 4:19 28 грудня.