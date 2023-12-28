У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував із району Приморсько-Ахтарська. Ворожі цілі збили у межах трьох областей.

Дивіться також Окупанти запустили "Шахеди": Повітряні сили сповіщали про загрозу

Що відомо про успішну роботу ЗСУ

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України,

– розповіли військові.

За їхніми даними, ворожі безпілотники збили над:

Дніпропетровською,

Кіровоградською,

Запорізькою областями.



ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Криворізькому районі знищили два ворожі дрони-камікадзе.

Росія запускала дрони по Україні: коротко