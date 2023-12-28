Про загрозу атаки дронами-камікадзе стало відомо після 22:00. Про це українців сповістили у Повітряних силах ЗСУ. Розповідаємо, в яких областях літають "Шахеди".

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В яких областях загроза "Шахедів"

"Шахедами" б'ють ледь не щодня

  • Так, у ніч проти 28 грудня ворог також запустив дрони-камікадзе. Їх було менше, але це не означає, що вони нікому не загрожували.
  • Як зазначили у Повітряних силах зранку 28 грудня, окупанти запустили вісім "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
  • Сім ударних БпЛА вдалося збити винищувальною авіацією, підрозділами зенітних ракетних військ, а також мобільними вогневими групами Повітряних сил ЗСУ та Сил оборони України у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.