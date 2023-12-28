Про загрозу атаки дронами-камікадзе стало відомо після 22:00. Про це українців сповістили у Повітряних силах ЗСУ. Розповідаємо, в яких областях літають "Шахеди".
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23:26 Повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині. 23:11 Повітряні сили ЗСУ попереджають: "Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)!" 23:01 Сили оборони півдня України написали: "Ми вже працюємо, а ВИ нам НЕ заважайте, ворогу НЕ допомагайте!" Себто ППО виконує свою роботу, а ваша задача – не фіксувати її. А ще краще – перебувати в укриттях. 23:00 Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку (Ніжин)". 22:59 Повітряні сили попереджають: "Рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області". 22:58 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Дніпропетровської області. 22:53 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. 22:51 Повітряні сили попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Білгород-Дністровського району. 22:42 Повітярні сили попередили, що "Шахеди" з Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Глава ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського та Білгород-Дністровського районів. Їх закликав перебувати в укриттях до відбою. 22:36 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з Херсонської області летять у напрямку Миколаївської. 22:29 Також у Повітряних силах зазначили, що через Сумщину "Шахеди" летять у напрямку Чернігівщини. 22:11 Стало відомо, що у Сумській області існує загроза застосування дронів-камікадзе. Про це сповістили Повітряні сили ЗСУ. "Шахедами" б'ють ледь не щодня Так, у ніч проти 28 грудня ворог також запустив дрони-камікадзе. Їх було менше, але це не означає, що вони нікому не загрожували. Як зазначили у Повітряних силах зранку 28 грудня, окупанти запустили вісім "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Сім ударних БпЛА вдалося збити винищувальною авіацією, підрозділами зенітних ракетних військ, а також мобільними вогневими групами Повітряних сил ЗСУ та Сил оборони України у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.