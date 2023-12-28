Про загрозу атаки дронами-камікадзе стало відомо після 22:00. Про це українців сповістили у Повітряних силах ЗСУ. Розповідаємо, в яких областях літають "Шахеди".

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В яких областях загроза "Шахедів"

23:26 Повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині.

23:11 Повітряні сили ЗСУ попереджають: "Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)!"

23:01 Сили оборони півдня України написали: "Ми вже працюємо, а ВИ нам НЕ заважайте, ворогу НЕ допомагайте!" Себто ППО виконує свою роботу, а ваша задача – не фіксувати її. А ще краще – перебувати в укриттях.

23:00 Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку (Ніжин)".

22:59 Повітряні сили попереджають: "Рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області".

22:58 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Дніпропетровської області.

22:53 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

22:51 Повітряні сили попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Білгород-Дністровського району.

22:42 Повітярні сили попередили, що "Шахеди" з Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Глава ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського та Білгород-Дністровського районів. Їх закликав перебувати в укриттях до відбою.

22:36 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з Херсонської області летять у напрямку Миколаївської.

22:29 Також у Повітряних силах зазначили, що через Сумщину "Шахеди" летять у напрямку Чернігівщини.

22:11 Стало відомо, що у Сумській області існує загроза застосування дронів-камікадзе. Про це сповістили Повітряні сили ЗСУ.

"Шахедами" б'ють ледь не щодня