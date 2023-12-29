Подолавши чимало кілометрів шляху, певна частина дронів опинилася у небі над західними областями. Старокостянтинів на Хмельниччині був під ударом – в області чули вибухи.

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Атака "Шахедів" на Захід України: що відбувалося

Загроза від російських дронів-камікадзе для західних українських областей виникла майже одразу на початку доби 29 грудня. Повітряні сили докладно інформували українців про пересування небезпечних обєктів нашим небом.

Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Суспільне повідомляло про вибухи, які чули на Хмельниччині.

Моніторингові канали ж писали, що цієї ночі ворог застосував достатньо велику кількість дронів, тож, попри збиття, загроза триває вже багато годин. Протиповітряна оборона докладає всіх зусиль, щоб її мінімізувати.

Звернімо увагу, що удару цієї ночі зазнала й Одеська область. Відомо, що під час атаки "Шахедів" близько півночі сталося влучання уламків у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Докладніше про атаку Росії "Шахедами" на Україну вечора 28 – ночі 29 грудня читайте за цим посиланням.

Також важливо: Повітряні сили написали у телеграмі, що зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з Мурманської області Росії. Про пуски крилатих ракет, якщо такі відбудуться, ПС повідомлять додатково.