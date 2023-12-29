У ніч проти п'ятниці, 29 грудня, у різних містах нашої держави було неспокійно. В Одесі спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку під час обстрілу, однак полум'я вдалось оперативно приборкати.

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Обстріл Одеси: постраждала багатоповерхівка

Відомо, що ворог бив по місту дронами-камікадзе типу "Шахед". Разом з тим мер міста Геннадій Труханов запевняє, що влада планує допомагати людям у відновлення житла, для цього невдовзі розпочнуть збір усіх відповідних документів.

Будемо допомагати всім, хто постраждав. Будемо оформляти всі документи, приймати форми, аби люди могли зробити ремонти,

– сказав мер.

Власне, вранці 29 грудня розпочне роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці пошкодженого будинку щодо отримання допомоги за житло, яке повністю чи частково зруйнували російські окупанти.

Наслідки удару по Одесі – постраждав житловий будинок: дивіться відео

Зверніть увагу! Повітряна тривога в Одесі та області пролунала о 22:41, 28 грудня. У Повітряних силах згодом повідомили про рух безпілотників у напрямку регіону з Чорного моря. Вибухи пролунали близько 22:30, а відбій – о 01:51, 29 грудня.

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