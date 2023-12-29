Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Деталей щодо влучання мер розголошувати не став.
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"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей", – зазначив Садовий.
За попередніми даними, минулось без жертв та потерпілих.
Раніше мер повідомляв, що у самому Львові зафіксовано два прильоти.
Більше про атаку
- Щонайменше чотири вибухи у Льові пролунали близько 4:40 ранку. В Львівській ОВА повідомили про роботу ППО.
- Окрім Львова, гучно було у Харкові та Черкасах.
- Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня та півночі: впродовж ночі вони долетіли до Волинської та Львівської областей.
- Також зафіксувано виліт 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.