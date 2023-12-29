Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, в одному з ліцеїв сталась пожежа.

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"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети", – написав Максим Козицький.

Також мер Льова Андрій Садовий повідомив, що інформацію про влучання у будинок та ліцей – перевіряють.

"Попередня інформація про влучання у житловий будинок та загорання одного із львівських ліцеїв. Перевіряємо", – написав він.

До слова, у Львові вибухи лунали ще вночі під час атаки дронами. Тоді повідомляли про щонайменше десять "Шахедів", які атакували область. У самому місті виникло загоряння на об'єкті критичної інфраструктури.