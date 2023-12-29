У Львові було чутно щонайменше 4 потужні звуки вибухів, повідомляє 24 Канал. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Львова та області.
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У Львові було чути 4 вибухи
Вибухи у Львові підтвердив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав жителів області перебувати в укриттях, оскільки небезпека триває.
Згодом Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, у Львові окупанти поцілили у житловий будинок. За його даними, є постраждалі.
Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети.
Росіяни атакували Львів і "Шахедами"
- Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, вночі понад 10 "Шахедів" атакували Львівську область.
- Унаслідок атаки сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. Інформації про жертв немає.