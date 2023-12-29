Во Львове было слышно не менее 4 мощных звуков взрывов, сообщает 24 Канал. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Львова и области.
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Во Львове было слышно 4 взрыва
Взрывы во Львове подтвердил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он призвал жителей области находиться в укрытиях, поскольку опасность продолжается.
Впоследствии Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, во Львове оккупанты попали в жилой дом. По его данным, есть пострадавшие.
Также в одном из лицеев города начался пожар, вероятно, из-за падения обломков ракеты.
Около 08:50 во Львове был слышен еще один звук взрыва.
Россияне атаковали Львов и "Шахедами"
- Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ночью более 10 "Шахедов" атаковали Львовскую область.
- В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры во Львове. Информации о жертвах нет.