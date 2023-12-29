Російські військові під ранок атакували "Шахедами" Львівську область. Спочатку було відомо про роботу ППО у Яворівському районі. Згодом надійшла інформація про те, що у самому Львові лунають вибухи.

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Що відомо про ситуацію у Львові

Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб. Загроза залишається,

– написав Андрій Садовий.

За 20 хвилин до цього міський голова вже повідомляв, що у Львові лунають вибухи. Він також зазначив, що на підльоті дві повітряні цілі ворога. Тож, закликав мешканців перебувати в укриттях.

Зауважимо, що о 05:14 мешканці Львова також чули вибухи. Крім того, лунали постріли. Ймовірно, мобільні вогневі групи намагалися збити російські "Шахеди", що летіли на обласний центр.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 03:01. Станом на 05:22 відбою не було. Все ще зберігається загроза атаки "Шахедами". Крім того, російські загарбники підняли у повітря стратегічну авіацію. Відтак, існує також імовірність, що на область летітимуть також крилаті ракети повітряного базування.

Вже о 05:34 на Львівщині оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на цю хвилину практично вся Україна без загроз з неба. Водночас ми закликаємо бути пильними та не ігнорувати майбутні сповіщення. Ворог підняв у небо стратегічну авіацію. Відтак, невдовзі можуть бути пуски ракет повітряного базування.

05:37 Андрій Садовий написав, що оперативні та комунальні служби виїхали та працюють на місцях. Він додав, що можлива повторна тривога. Закликав мешканців берегти себе та нагадав, що зараз добра нагода задонатити на ЗСУ.

Під атакою не лише Львів

О 05:10 міський голова Харкова Ігор Терехов написав: "Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів". Як пишуть моніторингові канали, російські загарбники били по обласному центру ракетами С-300.

Зауважимо, що о 03:30 Повітряні сили попередили про те, що зафіксували виліт відразу 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області. Українців сповістили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет додатково повідомлять. Також закликали не ігнорувати повітряну тривогу.