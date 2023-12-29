У ніч проти п'ятниці, 29 грудня, загарбники випускали дрони й ракети по Україні. Внаслідок обстрілу Конотопа постраждала багатоповерхівка, було травмовано три людини.

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Атака на Конотоп

У Сумській обласній військовій адміністрації наголошують: росіяни скоїли черговий воєнний злочин проти мирного населення нашої держави. Крім часткового руйнування будинку, постраждалих, відомо також про інші пошкодження.

Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля,

– йдеться у повідомленні.

Влада закликає не ігнорувати повітряні тривоги, берегти свої життя. На місці події працюють усі необхідні служби. Інформація станом на 06:45, 29 грудня уточнюється.

Зверніть увагу! Повітряна тривога у Сумській області пролунала близько 22:10, 28 грудня. У Повітряних силах повідомили, що через регіон пролетіли безпілотники у напрямку Чернігівської області. Відбій пролунав о 00:29, але вже о 03:56 сирени гуділи в регіоні вдруге, а о 06:32 – втретє.