Повітряну тривогу у Харкові оголосили близько 4 ранку. Через годину в місті пролунали перші вибухи.

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Росіяни масовано обстріляли Харків

О 5 ранку 29 грудня Росіяни випустили по Харкову низку ракет. У місті пролунала серія вибухів.

О 05:09 мер міста Ігор Терехов повідомив, що в обласному центрі пролунали щонайменше 6 вибухів.

Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів,

– повідомив він.

Однак на цьому обстріл міста не закінчився – ворог знову випустив ракети. Після повідомлення Терехова у Харкові пролунали ще щонайменше 3 вибухи.

Згодом, о 6:17, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог випустив по місту близько 10 ракет.

Синєгубов зазначив, що тип озброєння ще встановлюється.

Окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків. Тип озброєння встановлюють експерти,

– написав він.

Пізніше, о 6:25, Ігор Терехов написав, що попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет – С-300 та Х-22.

На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється,

– сказав мер міста.

Він також повідомив, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що тролейбуси працюють на автономному ходу.

Що відомо про постраждалих

Станом ранок інформації про постраждалих у Харкові немає. На місцях прильотів працюють відповідні служби.

На цю хвилину без постраждалих. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань,

– написав Олег Синєгубов.

Тим часом станом на 6:30 ранку повітряна тривога у місті продовжується.

Масований обстріл України триває