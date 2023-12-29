Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк, підкресливши, що Україна продовжуватиме працюватиме над перемогою. Найважливіше завдання – деокупація нашої території.

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Чого чекати від 2024 року

Як наголосив Подоляк, зрозуміло, що в суспільстві є певна втома та розчарування. Але попри це, українці все одно будуть йти до того результату, на який очікують. Буде багато складних дискусій, але рух вперед продовжуватиметься.

Це буде рік, коли ми маємо йти туди, куди в фіналі точно дійдемо. Коли ти йдеш дорогою, де є багато складнощів, завжди є люди, які до певного етапу йдуть поряд, а потім вони готові сісти й чекати. Але все одно хтось продовжуватиме йти і дійде до кінця. В України є стрижень, якого немає в жодній країні нині. Вона хоче виграти війну,

– зазначив Подоляк.

Україна має багато претензій до Росії. І ніхто про це не забуватиме. У 2024 році триватиме робота, щоб зрештою "притиснути" Путіна. Також усі посилено працюватимуть, аби українські військові отримали ще сучаснішу та технологічнішу зброю.

Україна має взяти за шкірку таких людей як Путін. Щоб воно верещало на весь світ, коли його триматимуть і витягнуть на “сонце демократії”. Тому будемо з вами продовжувати у 2024-му році робити те, що робили у 2023-му. Вірити, проводити переговори,

– сказав Подоляк.

Також триватиме робота з міжнародними партнерами. Зараз вони готові ухвалювати потрібні рішення, але хотілося б, щоб це відбувалося швидше. Є сподівання, що українські військові матимуть ще сучаснішу та технологічнішу зброю. Тому є сподівання, що 2024-ий буде "роком тиску і роком технологічних важливих рішень".

Ситуація на фронті: коротко