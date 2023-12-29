Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что Украина будет продолжать работу над победой. Важнейшая задача – деоккупация нашей территории.

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Чего ждать с 2024 года

Как отметил Подоляк, понятно, что в обществе есть усталость и разочарование. Но несмотря на это, украинцы все равно будут идти к тому результату, которого ожидают. Будет много сложных дискуссий, но движение будет продолжаться.

Это будет год, когда мы должны идти туда, куда в финале точно дойдем. Когда ты идешь по дороге, где есть много сложностей, всегда есть люди, которые к определенному этапу идут рядом, а потом они готовы сесть и ждать. Но все равно кто-нибудь будет продолжать идти и дойдет до конца. В Украины есть стержень, которого нет ни в одной стране. Она хочет выиграть войну,

– отметил Подоляк.

В Украины много претензий к России. И никто об этом не будет забывать. В 2024 году будет продолжена работа, чтобы в конце концов "прижать" Путина. Также все будут усиленно работать, чтобы украинские военные получили еще более современное и технологичное оружие.

Украина должна взять за шиворот таких людей как Путин. Чтобы оно визжало на весь мир, когда его будут держать и вытаскваить на "солнце демократии". Поэтому будем с вами продолжать в 2024 году делать то, что делали в 2023-м. Верить, проводить переговоры,

– сказал Подоляк.

Также будет продолжена работа с международными партнерами. Сейчас они готовы принимать нужные решения, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Есть надежда, что украинские военные будут иметь еще более современное и технологичное оружие. Поэтому 2024-ый будет "годом давления и годом технологических важных решений".

Ситуация на фронте: коротко