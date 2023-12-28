Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время брифинга "Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год". Во время выступления министр также сообщил, что Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда".
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Камышин об украинских системах ПВО
Как сообщил Министр, Украина разрабатывает собственные системы ПВО. Камышин охарактеризовал их как "большие", "сложные", "дорогие" и "длинные". Министр уточнил, что разработки украинской ПВО уже дают результаты.
"Параллельно разрабатываем, то, что называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой", – сообщил Камышин.
Министр добавил, что первые разработки из портфеля проектов FrankenSAM уже работают на поле боя. Камышин добавил, что во время визита в США вместе с министром обороны они наблюдали системы, разрабатываемые совместно украинскими и американскими компаниями.
Когда мы были в США с министром обороны, то наблюдали системы, разрабатываемые совместно украинскими и американскими компаниями. Но сегодня работают у нас на линии фронта. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города. Эти решения позволяют нам иметь свою быструю ПВО,
– заявил Камышин.
Что известно о проекте FrankenSAM
- В Вашингтоне 6 – 7 декабря прошла конференция по усилению оборонно-промышленного комплекса Украины. По ее результатам, США объявили о намерениях производить средства ПВО совместно с Украиной.
- Проект называется FrankenSAM. Как сообщалось в Пентагоне, в рамках него украинские системы и средства ПВО будут модернизированы. В частности, в сети отмечали, что украинские советские ЗРК и ракеты будут адаптироваться под американские.
- В начале декабря военный эксперт Роман Свитан сообщил, что модернизированные системы ПВО уже вышли на боевое дежурство.