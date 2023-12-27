Вопрос производства оружия очень актуален для украинцев. Зеленский на встрече с представителями украинской оборонной промышленности подробнее рассказал о доле частных компаний в оборонном комплексе.

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Что известно об упрощении процедуры производства оружия

Глава государства отметил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК – это негосударственные предприятия.

Он подчеркнул, что Украина должна наращивать использование силы, одной из главных сил человеческой натуры – силы предпринимательства. По словам Зеленского, без этого развиваться быстро просто невозможно.

Будет правильно, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости нашего производства. Мы все – в одной команде. Нам всем нужно одинаковое – победа,

– заметил президент.

Владимир Зеленский сообщил, что государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры – от импорта составляющих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов.

О чем еще рассказал Зеленский: коротко