Крім того, Ігнат також підкреслив, що операції Сил оборони України подібні до знищення літаків А-50 та Іл-22 – це найкраща реклама західної зброї. Це також показує вразливість російської авіації.
До теми Підтвердилася загибель командира А-50 В'ячеслава Левченка, – ЗМІ
Ігнат пояснив важливість збиття А-50 та Іл-22
Полковник наголосив, що знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це серйозний іміджевий удар по режиму російського диктатора Владіміра Путіна.
Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв'язці працює – це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує,
– зауважив Ігнат.
Він також наголосив, що Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. За його словами, навіть уявити не можна, яка радість була тих, хто це зробив і яка радість була на командному пункті.
"Це дійсно надихає. Жирна ціль, вона була знищена", – сказав речник.
Знищення літаків А-50 та Іл-22: що відомо про операцію
- Увечері 14 січня стало відомо, що над Азовським морем "приземлили" два російських військових літаки. Мовиться про ДРЛС А-50, а також повітряний командний пункт А-50.
- Уже наступного дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно оголосив, що це наші військові ефективно виконали завдання зі знищення літака А-50. Він подякував усім, хто брав участь в операції, що призвела до знищення ворожого літака.
- Водночас повідомлялося, що літак Іл-22 долетів до міста Анапа в Росії. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, вивчивши поширювані зображення літака, дійшов висновку, що він більше не придатний для подальших операцій.
- Зрештою російські ЗМІ підтвердили, що внаслідок авіакатастрофи загинув і командир А-50 Вячєслав Левченко. Росіяни ж своєю чергою у мережі говорили, що Левченко буцімто пропав безвісти.