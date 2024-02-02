Полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") написав про загибель Левченка 18 січня, назвавши його одним із найдосвідченіших російських пілотів. Росіяни ж говорили, що Левченко буцімто пропав безвісти.

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Хто підтвердив загибель командира А-50

"Медіазона" і Російська служба ВВС підтвердили загибель понад 43 тисяч російських військових в Україні. За два тижні до зведення додали 15 офіцерів, зокрема командира збитого А-50,

– ідеться в повідомленні ЗМІ.

Списки оновлюють за відкритими джерелами. Останнє таке оновлення відбулося 19 січня, за цей час у список загиблих росіян додали 1176 осіб, у тому числі 15 військових у званні від підполковника і вище.

Зверніть увагу! Ми вже писали про цей матеріал ВВС. Скільки росіян загинуло у 2023 році, хто воює в Україні, де було найбільше втрат – можете дізнатися тут.

Що означає знищення А-50