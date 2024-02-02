Полковник ВСУ Анатолий Штефан (“Штирлиц”) написал о гибели Левченко 18 января, назвав его одним из самых опытных российских пилотов. Россияне же говорили, что Левченко якобы пропал без вести.
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Кто подтвердил гибель командира А-50
"Медиазона" и Русская служба ВВС подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных в Украине. За две недели в сводку добавили 15 офицеров, в частности командира сбитого А-50,
– говорится в сообщении СМИ.
Списки обновляют по открытым источникам. Последнее такое обновление произошло 19 января, за это время в список погибших россиян добавили 1176 человек, в том числе 15 военных в звании от подполковника и выше.
Что означает уничтожение А-50
- Это огромная потеря для россиян – вторая после потери крейсера "Москва". Впрочем, оккупанты имеют несколько таких самолетов, поэтому не стоит думать, будто они прекратят их использовать.
- 20 января один из самолетов А-50 заметили на гражданском аэродроме в Сочи. Фотографию опубликовал проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер", заметив, что теперь Сочи стало законной целью для ВСУ.
- А еще россияне размышляют, как использовать старые самолеты. Своеобразной преемницей А-50 называют очень редкий самолет М-55 "Геофизика". А-50 тяжелый, не умеет маневрировать и ему не под силу такие высоты, как "Геофизике" – она может подниматься в стратосферу и находиться на высоте 17 тысяч километров в течение шести часов! Детали об этом уникальном советском самолете читайте в нашем большом материале.