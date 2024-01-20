Недавно Юрий Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря видели новый самолет А-50. Спикер Воздушных сил пошутил, что самолет испытывает свою судьбу, и объяснил: этого следовало ожидать. Россияне стремятся следить за ситуацией на фронте, поэтому отправили новый самолет дальнего радиолокационного слежения.

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В Сочи заметили А-50

На гражданском аэродроме в Сочи базируется российский самолет ДРЛО А-50. Такой же, как и сбитый над Азовским морем,

– говорится в сообщении.

О базировании самолета-разведчика на гражданском аэродроме сообщили подписчики проукраинского телеграм-канала "Крымский ветер". Собственно именно они и сделали фото. Администраторы канала выложили фотографии с задержкой – чтобы обезопасить людей. Впрочем, оперативно передали информацию об А-50 в ВСУ.



А-50 стоит на гражданском аэродроме в российском городе Сочи / Фото "Крымский ветер"

"В связи с этим аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для ВСУ. Туристам и командировочным на заметку", – предупредили там.

Что известно о самолете А-50 / Инфографика 24 Канала

Какие последствия уничтожения ДЛРО А-50 над Азовским морем 14 января