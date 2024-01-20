Недавно Юрий Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря видели новый самолет А-50. Спикер Воздушных сил пошутил, что самолет испытывает свою судьбу, и объяснил: этого следовало ожидать. Россияне стремятся следить за ситуацией на фронте, поэтому отправили новый самолет дальнего радиолокационного слежения.
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В Сочи заметили А-50
На гражданском аэродроме в Сочи базируется российский самолет ДРЛО А-50. Такой же, как и сбитый над Азовским морем,
– говорится в сообщении.
О базировании самолета-разведчика на гражданском аэродроме сообщили подписчики проукраинского телеграм-канала "Крымский ветер". Собственно именно они и сделали фото. Администраторы канала выложили фотографии с задержкой – чтобы обезопасить людей. Впрочем, оперативно передали информацию об А-50 в ВСУ.
А-50 стоит на гражданском аэродроме в российском городе Сочи / Фото "Крымский ветер"
"В связи с этим аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для ВСУ. Туристам и командировочным на заметку", – предупредили там.
Что известно о самолете А-50 / Инфографика 24 Канала
Какие последствия уничтожения ДЛРО А-50 над Азовским морем 14 января
- Москва молчит об уничтожении самолета А-50. Песков перевел стрелки на минобороны, мол, у него нет информации. Кто мог погибнуть на борту и что об этом пишут сами россияне – читайте в нашем большом материале.
- Британские разведчики заметили, что оккупанты молча проглотили поражение, но сделали выводы: какое-то время А-50 летали над Краснодарским краем, подальше от линии фронта.
- Forbes подсчитал, что для России эта потеря очень ощутима. А-50 стал самой дорогой потерей после крейсера "Москвы".
- Кирилл Буданов говорил, что у России есть всего восемь таких самолетов.
- Россияне утверждали, что А-50 мог видеть почти всю Украину и таким образом помог бы уничтожать F-16. Но сбитие такого самолета доказало, что пропаганда лгала. На сколько километров мог реально видеть А-50 – читайте здесь.