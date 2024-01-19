Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил. В то же время Юрий Игнат отметил, что в этом нет ничего удивительного, передает 24 Канал.

Обратите внимание Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самолетопаде" России над Азовским морем 14 января

Снова появился А-50

После того как карта с воздушными целями вообще была пуста, уже появилось 5 – 6 воздушных целей.

В частности, в акватории Азовского моря появился "славный" уже А-50, который испытывает свою судьбу,

– подчеркнул Игнат.

Впрочем, это ожидалось. Ведь такие самолеты у России еще есть. Так что ничего удивительного.

Кроме А-50, ближе к Ростову есть вражеский истребитель. Кроме того, беспилотники, которые следят за линией фронта. Особенно в Николаевской и Херсонской областях.

Спикер отметил, что вражеские беспилотники постоянно "пасутся" на линии боевого столкновения по Днепру и отслеживают ситуацию. Они в режиме реального времени сообщают агрессору о наших войсках и позициях и так далее.

Кстати, беспилотники оперативно-тактического уровня очень опасны. Наши защитники их регулярно уничтожают.

Характеристики А-50 / Инфографика 24 Канала

Краткая справка. Вечером 14 января Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Кроме того, подбили воздушный пункт управления Ил-22.