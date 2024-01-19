Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил. Водночас Юрій Ігнат зазначив, що в цьому немає нічого дивного, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня

Знову з'явився А-50

Після того, як карта з повітряними цілями взагалі була порожня, вже з'явилися 5 – 6 повітряних цілей.

Зокрема, в акваторії Азовського моря з'явився "славнозвісний" уже А-50, який випробовує свою долю,

– підкреслив Ігнат.

Втім, це було очікувано. Адже такі літаки в Росії ще є. Тож нічого дивного.

Окрім А-50, ближче до Ростова є ворожий винищувач. Окрім того, безпілотники, які стежать за лінією фронту. Особливо в Миколаївській і Херсонській областях.

Речник зауважив, що ворожі безпілотники постійно "пасуться" на лінії бойового зіткнення по Дніпру та відстежують ситуацію. Вони у режимі реального часу повідомляють агресора про наші війська та позиції тощо.

До речі, безпілотники оперативно-тактичного рівня дуже небезпечні. Наші захисники їх регулярно знищують.

Характеристики А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Коротка довідка. Ввечері 14 січня Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення. Окрім того, підбили повітряний пункт управління Іл-22.