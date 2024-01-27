Експерти вважають, що росіяни намагалися створити "франкенштейн" з цивільного літака та розвідувальних гондол, які він несе під крилами. Вони мають вигляд контейнерів або капсул.

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Чому знову заговорили про "Геофізику"

У відкритому доступі з'явилось нове фото російського М-55 "Геофизика" в польоті, і тепер під крилами цього літака були помічені два специфічні контейнери,

– пише Defense Express.

Цього разу літак має універсальний розвідувальний контейнер для апаратури радіотехнічної розвідки (УКР-РТ), який створювався під Су-34, і контейнер радіоелектронної розвідки УКР-РЛ.

Із УКР-РТ "Геофізика" раптово з'явилася в листопаді 2023 року над аеродромом "Раменское" під Москвою, тобто це її друга поява у військовому контексті. Тоді британська розвідка попередила: окупанти можуть використати розконсервований літак для спостереження за Україною.

Росіяни вирішили повернути до роботи М-55 "Геофизика" скоріше для ролі "літаючої лабораторії", під випробування чи відпрацювання технічних моментів з підвісними контейнерами із розвідувальною апаратурою, які потім підвішуватимуться під літаки тактичної авіації ВКС РФ. Однак при цьому не варто виключати момент, що за якийсь час окупанти спробують застосувати М-55 і для проведення демонстраційних польотів поблизу кордону з країнами-учасниками НАТО, щоб імітувати ведення розвідки або ж щоб справді збирати необхідну розвідувальну інформацію,

– припускають журналісти.

Який вигляд має М-55 "Геофізика", яка може підніматися на 20 кілометрів і залітати в стратосферу / Скриншоти 24 Каналу

М-55 "Геофізика": що це за літак

Росіяни позиціонують "Геофізику" як літак, який відійшов від воєнних цілей і служить мирним дослідженням –вивчає шари атмосфери та екологію. І справді: він двічі перетинав озонову діру, брав участь у дослідженнях в Аргентині, на Сейшелах, в Арктиці, встановив низку рекордів.

Існує дві його версії: навчально-тренувальний М-55У і висотний літак повітряного спостереження (М-55 "Геофізика-2"). Росія має буквально п'ять таких літаків.

Загалом літак може перебувати в повітрі до шести годин і має унікальні висотні характеристики. Звісно ж, його розробляли для військових.

Первісно М-55 мав боротися з аеростатами-шпіонами та американськими розвідниками U-2. Його довго розробляли (ще з 1960-х), а потім і взагалі відклали, бо на випробуваннях загинув пілот. Перша версія літака називалася М-17, її випробували 1982 року.

Дороблене судно вперше піднялося в небо тільки у 1988 році як розвідувально-ударний комплекс. Цей одномісний літак мав використовуватися для повітряної розвідки і цілевказання ракетним комплексам "Іскандер".

Але після розпаду СРСР разом з італійцями літак допрацювали для наукових потреб. У 2015 році мовилося, що "Геофізика" буде досліджувати азійські мусони, а згодом вона зникла з поля зору. В 2017 році літак законсервували.

На сайті заводу згадано, що є думки створити двомісний літак і декілька модифікацій для "екологічного моніторингу та протиградового захисту".

Реально унікальні: які характеристики має літак

"Геофізика" може злітати на 20 кілометрів і нести дві тонни наукової апаратури. Їй потрібно близько пів години, щоб піднятися на 20 кілометрів, там вона може пробути годину. А от на висоті 17 кілометрів спокійно може протриматися 6 годин.

З розмахом крила понад 37 метрів літак може патрулювати 48 хвилин. Він може моніторити сушу, воду, повітря, бути ретранслятором для радіо- і телефонного зв'язку.

Утім, М-55 складний в управлінні, до того ж у кабіні пілота сильний тиск – льотчикам доводилося працювати в спеціальному гермокостюмі. Впоратися з "Геофізикою" могли тільки надзвичайно вправні авіатори.

Зверніть увагу! Стратосфера починається на висоті 11 кілометрів. Цивільна авіація літає в середньому на висоті 10 кілометрів.

Наступниця А-50: що росіяни пишуть про "Геофізику"

Є декілька публікацій, в яких окупанти не приховують своєї радості від можливого відродження літака. І його серйозної модифікації для ведення війни, зокрема створення бортового обладнання для російської тактичної авіації.

Імовірно, літак посилять системою радіотехнічної розвідки ELINT. Окупанти сподіваються, що це буде "стратосферний розвідувальний комплекс зі стовідсотковим ураженням цілі". І вбачають у "Геофізиці" долю А-50, мовляв, на її основі можна створити безпілотний літак дального радіолокаційного стеження. Власне, зараз М-55 тестує можливості несення розвідконтейнерів на великій висоті.

Чи зможуть росіяни впоратися з цим складним літаком і як використають його у війні проти України та НАТО –питання відкрите. Що сталося з А-50 – ми пам'ятаємо. "Геофізика" стара і нею важко керувати, до того ж літак одномісний. Якщо Повітряні сили вирішать долучити її пілота до когорти вєчно лєтящіх, йому буде несолодко.