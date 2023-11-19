Британські розвідники заявили, що М-55 є висотним розвідувальним літаком радянських часів. На початку листопада ЗМІ писали, що Кремль розконсервував цей літак.

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Що відомо про ймовірне розконсервування М-55

Розвідники зауважили, що російські загарбники розглядають можливість повернути літаки М-55 на фронт для посилення:

обмежених можливостей російської системи розвідки,

спостереження,

захоплення цілей;

рекогносцировки над територією України.

Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії розвідки над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані,

– заявили в Міноборони Британії.

За їхніми даними, майже напевно – літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного повітряного простору Росії.

Британські розвідники зауважили, що критичним недоліком в Росії є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, виявлення цілей та рекогносцировки (ISTAR).

Що відомо про російський М-55