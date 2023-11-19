Британські розвідники заявили, що М-55 є висотним розвідувальним літаком радянських часів. На початку листопада ЗМІ писали, що Кремль розконсервував цей літак.

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Що відомо про ймовірне розконсервування М-55

Розвідники зауважили, що російські загарбники розглядають можливість повернути літаки М-55 на фронт для посилення:

  • обмежених можливостей російської системи розвідки,
  • спостереження,
  • захоплення цілей;
  • рекогносцировки над територією України.

Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії розвідки над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані,
– заявили в Міноборони Британії.

За їхніми даними, майже напевно – літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного повітряного простору Росії.

Британські розвідники зауважили, що критичним недоліком в Росії є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, виявлення цілей та рекогносцировки (ISTAR).

Що відомо про російський М-55

  • У листопаді окупанти у мережі опублікували фотографію, з якої слідує, що Росія могла розконсервувати та поновили польоти рідкісного висотного літака М-55. Він літав з аеродрому "Раменское" під Москвою.
  • Радянський союз почав створювати висотний літак під індексом М-17 "Стратосфера" ще в 60-х роках, щоб перехоплювати американські літаки-розвідники U-2 або висотні аеростати. Проте його вперше підняли в небо тільки у 1982 році.
  • Враховуючи той факт, що тоді аеростати вже втратили актуальність, в СРСР вирішили змінити профіль проєкту та зробити висотний літак-розвідник для наведення ракет. Москва вперше підняла в небо М-55 в 1988 році.
  • У 1996 році літаки конвертували для проведення наукових експериментів цивільного характеру. У 1996 – 1997 роках вони брали участь в дослідженні арктичної стратосфери, у 1999 році – були в Антарктиді.
  • З відкритих даних відомо, що всього Кремль виготовив 5 літаків М-55.