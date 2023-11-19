Британские разведчики заявили, что М-55 является высотным разведывательным самолетом советских времен. В начале ноября СМИ писали, что Кремль расконсервировал этот самолет.
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Что известно о вероятном расконсервировании М-55
Разведчики отметили, что российские захватчики рассматривают возможность вернуть самолеты М-55 на фронт для усиления:
- ограниченных возможностей российской системы разведки,
- наблюдение,
- увлечение целей;
- рекогносцировки над территорией Украины.
Есть реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности России разведки над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии,
– заявили в Минобороны Британии.
По их данным, почти наверняка – самолет будет выполнять миссии против Украины относительно безопасного воздушного пространства России.
Британские разведчики заметили, что критическим недостатком в России является ее неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR).
Что известно о российском М-55
- В ноябре оккупанты в сети опубликовали фотографию, из которой следует, что Россия могла расконсервировать и возобновили полеты редкого высотного самолета М-55. Он летал с аэродрома "Раменское" под Москвой.
- Советский союз начал создавать высотный самолет под индексом М-17 "Стратосфера" еще в 60-х годах, чтобы перехватывать американские разведчики U-2 или высотные аэростаты. Однако его впервые подняли в небо только в 1982 году.
- Учитывая тот факт, что тогда аэростаты уже утратили актуальность, в СССР решили изменить профиль проекта и сделать высотный самолет-разведчик для наведения ракет. Москва в первый раз подняла в небо М-55 в 1988 году.
- В 1996 году самолеты были конвертированы для проведения научных экспериментов гражданского характера. В 1996 – 1997 годах они участвовали в исследовании арктической стратосферы, в 1999 году – были в Антарктиде.
- Из открытых данных известно, что всего Кремль изготовил 5 самолетов М-55.