Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що М-55 може підіймати їх вище. Він додав, що у "Геофізики" робоча висота – до 18 кілометрів.
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"Він використовується як георозвідувальна машина. Також може використовуватися, зокрема, і в режимі розвідки. Доцільність використання – доволі під великим питанням", – наголосив Світан.
Максимум ворог отримав додатково 3 кілометри висоти. За дальністю контролю – це приблизно близько 30 кілометрів.
Льотчик-інструктор переконаний, що так окупанти, найімовірніше, намагаються покращити показники розвідувального потоку. А також – повідомити керівництву про "розв'язання певних питань".
Кардинально нічого росіяни нового абсолютно не отримали. Усе старе обладнання. Просто намагалися створити такий "франкенштейн" з цивільного літака та військових гондол,
– наголосив військовий експерт.
"Геофізика" – повернення
- На початку листопада ЗМІ писали про те, що росіяни розконсервували літак М-55. Згодом британська розвідка повідомляла, що Росія може розглядати можливість повернення на озброєння цього радянського літака. Тоді припускали, що такий борт виконуватиме завдання проти України.
- Розвідники вважали, що окупанти можуть повернути ці літаки на фронт, аби посилити, зокрема, обмежені можливості російської системи розвідки, спостереження та захоплення цілей. У Міноборони Великої Британії зазначали, що робота на великій висоті дозволяє працювати датчикам на значній відстані.
- Раніше такий літак застосовували для гідрокартографії та картографії. "Геофізика" – це носій платформ. Зйомку місцевості проводитимуть військові підвіси.