Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что М-55 может поднимать их повыше. Он добавил, что у "Геофизики" рабочая высота – до 18 километров.
Смотрите также Средств достаточно: Игнат рассказал, каким образом Россия проводит разведку в Украине
"Он используется как георазведочная машина. Также может использоваться, в частности, и в режиме разведки. Целесообразность использования – достаточно под большим вопросом", – подчеркнул Свитан.
Максимум враг получил дополнительно 3 километра высоты. По дальности контроля – это примерно около 30 километров.
Лётчик-инструктор убежден, что так оккупанты, вероятнее всего, пытаются улучшить показатели разведывательного потока. А также – сообщить руководству о "решении определенных вопросов".
Кардинально ничего нового россияне абсолютно не получили. Все старое оборудование. Просто пытались создать такой "франкенштейн" из гражданского самолета и военных гондол,
– подчеркнул военный эксперт.
"Геофизика"– возвращение
- В начале ноября СМИ писали о том, что россияне расконсервировали самолет М-55. Британская разведка сообщала, что Россия может рассматривать возможность возвращения на вооружение этого советского самолета. Тогда предполагали, что такой борт будет выполнять задачи против Украины.
- Разведчики считали, что оккупанты могут вернуть эти самолеты на фронт, чтобы усилить, в частности, ограниченные возможности российской системы разведки, наблюдение и увлечение целей. В Минобороны Великобритании отмечали, что работа на большой высоте позволяет работать датчикам на значительном расстоянии.
- Ранее такой самолет использовали для гидрокартографии и картографии. "Геофизика" – это носитель платформ. Съемку местности будут проводить военные подвесы.