Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан назвал 24 Каналу ключевые особенности расконсервированного самолета. Вероятно, российские захватчики хотят вернуть на фронт М-55, чтобы усилить возможности своей разведки над Украиной.
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Мощности не хватает
Как отметил летчик-инструктор, М-55 – это все-таки гражданский самолет. Ранее машину использовали для картографии и гидрокартографии. Самолет способен подниматься на высоту около 20 километров. Несколько часов М-55 может висеть в воздухе, выполняя задание. В частности, снимать военную обстановку благодаря гондолам.
М-55 – это носитель платформ, а реальную съемку местности будут делать военные подвесы. Дело в том, что на М-55 увидели подвешенные некоторые системы радиоэлектронной борьбы, поэтому появилась информация о том, что россияне будут использовать эту машину в качестве разведчика.
"Но если россияне уже М-55 используют как разведчика, то это значит, что у них все очень плохо с авиацией. Мощности не хватает, в частности летучих радаров для А-50, поэтому они пытаются подняться еще выше до 15 – 18 километров", – отметил Свитан.
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Украинские бойцы уничтожают российскую авиацию
- Вооруженные Силы на Авдеевском направлении уничтожили очередной самолет врага. Речь идет о штурмовике Су-25, который оккупанты активно применяли для штурма наших позиций. Отметим, что Силы обороны сбили уже 8 Су-25 после начала наступления россиян в районе Авдеевки 10 октября.
- На днях наши военные также уничтожили радиотехническую позицию врага в Курской области. Поражение потерпели две ценные российские радиолокационные станции – РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".
- По состоянию на 20 ноября украинские военные сбили 323 самолета и 324 вертолета врага. Это составляет примерно 15% от всего количества авиационной техники, которое имеет на вооружении Россия.