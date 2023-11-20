В эфире 24 Канала заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал, может ли стать сдерживающим фактором для российских ракетных атак то, что в ответ прилетит по военной инфраструктуре врага.
Важно Сколько ракет могла накопить Россия: военный эксперт оценил угрозу для Украины
"Я думаю, в отношении россиян такая тактика не работает. Лучшее физическое уничтожение инфраструктуры и не нужно смотреть на то, как это будет психологически влиять на россиян", – отметил Самусь.
Как снизить возможность России бить по Украине: смотрите видео
Как ограничить возможности России
Эффективнее уничтожить три А-50, десяток МиГ-31К и тогда ракетных ударов будет меньше. У оккупантов ограниченное количество самолетов, например А-50 примерно 3 – 6 штук, а МиГ-31К 20 единиц максимум.
Уничтожение каждого такого самолета существенно ограничит физическую возможность России бить по Украине. Также ограничит возможности войны России против НАТО.
Можно долго говорить о том, готова ли Россия к такой войне. А вот Украина наносит удары по Черноморскому флоту России и одновременно уменьшает угрозу для стран НАТО. Так же уничтожение А-50, Миг-31К или Ту-22м3 существенно снизило бы возможности страны-агрессора по атакам против стран Альянса,
– сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
По его словам, НАТО и Соединенные Штаты должны прежде всего понять, что единственный путь снизить угрозу для мира – это военное поражение России. Другими способами этот вопрос не решить.
Больше об угрозе ракетных обстрелов Украины
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что этой зимой Россия может снова прибегнуть к ракетным обстрелам энергосистемы Украины. Однако сейчас наше государство значительно лучше подготовлено к обстрелам, чем в прошлом.
- Страна-агрессор имеет проблемы с изготовлением ракет, поэтому при зимних обстрелах может сделать ставку на дроны. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что процесс изготовления ракет не так быстр, как хотелось бы россиянам.
- Известно, что оккупанты накопили более 800 ракет для ударов по Украине. В ходе атак по энергетической инфраструктуре россияне преимущественно использовали крылатые ракеты авиационного и морского базирования. Сейчас у врага из 800 ракет до 350 Х-101/555 и "Калибр". Соответственно общее их количество по возможностям использования втрое меньше, чем в прошлом году.