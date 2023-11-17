Это сообщение объяснил для 24 Канала военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он подчеркнул, что приведенная ГУР цифра – это максимум от того, что имеет противник.

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Насколько велика может быть угроза из Крыма

Военный эксперт отмечает, что 800 ракет агрессора – это тот максимум, который он располагает всеми своими войсками: и морскими, и наземными. Соответственно, это количество будет рассредоточено по всем пусковым России в разных местах.

Обратите внимание! По словам спикера Воздушных Сил, по состоянию на начало зимы 2023 года Россия имеет меньше ракет, чем на начало отопительного сезона 2022 года. Тогда за период с октября по март враг выпустил по территории Украины около 950 ракет.

Что касается Крыма, то определяющим фактором будущих атак станет не количество ракет, а количество пусковых установок, которые способны приводить их в действие. Что также важно, это их месторасположение, ведь Силы обороны способны поразить практически любую точку на Крымском полуострове.

"Например, ракетные корабли и подлодки Россия вынуждена постоянно держать в восточной части Черного моря, чтобы не попасть в зону поражения украинских дронов и ракет. Что же касается стратегической авиации, то она, вероятно, будет наносить удары с глубины территории России, а не собственно из Крыма", – предположил Самусь.

Какие меры предпринимает Украина