Это сообщение объяснил для 24 Канала военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он подчеркнул, что приведенная ГУР цифра – это максимум от того, что имеет противник.
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Насколько велика может быть угроза из Крыма
Военный эксперт отмечает, что 800 ракет агрессора – это тот максимум, который он располагает всеми своими войсками: и морскими, и наземными. Соответственно, это количество будет рассредоточено по всем пусковым России в разных местах.
Что касается Крыма, то определяющим фактором будущих атак станет не количество ракет, а количество пусковых установок, которые способны приводить их в действие. Что также важно, это их месторасположение, ведь Силы обороны способны поразить практически любую точку на Крымском полуострове.
"Например, ракетные корабли и подлодки Россия вынуждена постоянно держать в восточной части Черного моря, чтобы не попасть в зону поражения украинских дронов и ракет. Что же касается стратегической авиации, то она, вероятно, будет наносить удары с глубины территории России, а не собственно из Крыма", – предположил Самусь.
Какие меры предпринимает Украина
- Украина и США более года готовили проект под кодовым названием "ЗРК Франкенштейн". Он заключался в том, чтобы интегрировать советский ЗРК "Бук" с американской ракетой Sea Sparrow. Проект получилось претворить в жизнь и первые подобные комплексы скоро заступят на дежурство.
- Также Владимир Зеленский отмечал, что некоторые страны рассматривают возможность предоставления Украине средств ПВО на время зимы, когда угроза обстрелов будет самой высокой. В то же время, президент отмечал, что для прикрытия объектов на Харьковщине, Донетчине и Запорожье Украине все еще нужны дополнительные средства перехвата.
- Также украинское правительство готовит дополнительная защита энергетических объектов от взрывных волн и попаданий дронов-камикадзе. В перспективе также разработка уникальной системы, которая будет защищать критическую инфраструктуру даже от ракетных попаданий.