Це повідомлення розтлумачив для 24 Каналу військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він наголосив, що наведена ГУР цифра – це максимум від того, що має противник.
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Наскільки великою може бути загроза з Криму
Військовий експерт наголошує, що 800 ракет агресора – це той максимум, який він має в розпорядженні усіх своїх військ: і морських, і наземних. Відповідно, ця кількість буде розосереджена по всіх пускових Росії в різних місцях.
Що ж стосується Криму, то визначальним фактором майбутніх атак стане не кількість ракет, а кількість пускових установок, які здатні приводити їх в дію. Що також важливо, це їхнє місце розташування, адже Сили оборони здатні уразити практично будь-яку точку на Кримському півострові.
"Наприклад, ракетні кораблі та підводні човни Росія змушена постійно тримати в східній частині Чорного моря, щоб не потрапити в зону ураження українських дронів та ракет. Що ж стосується стратегічної авіації, то вона, імовірно, буде завдавати ударів з глибини території Росії, а не власне з Криму", – припустив Самусь.
До яких заходів вдається Україна
- Україна та США понад рік готували проєкт під кодовою назвою "ЗРК Франкенштейн". Він полягав у тому, щоб інтегрувати радянський ЗРК "Бук" з американською ракетою Sea Sparrow. Проєкт вийшло втілити в життя, й перші подібні комплекси незабаром заступлять на чергування.
- Також Володимир Зеленський зазначав, що деякі країни розглядають можливість надання Україні засобів ППО на час зими, коли загроза обстрілів буде найвищою. Водночас президент зазначав, що для прикриття об'єктів на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі Україні все ще потрібні додаткові засоби перехоплення.
- Також український уряд готує додатковий захист енергетичних об'єктів від вибухових хвиль та влучань дронів-камікадзе. В перспективі також розробка унікального захистку, який захищатиме критичну інфраструктуру навіть від ракетних влучань.