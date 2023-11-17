Це повідомлення розтлумачив для 24 Каналу військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він наголосив, що наведена ГУР цифра – це максимум від того, що має противник.

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Наскільки великою може бути загроза з Криму

Військовий експерт наголошує, що 800 ракет агресора – це той максимум, який він має в розпорядженні усіх своїх військ: і морських, і наземних. Відповідно, ця кількість буде розосереджена по всіх пускових Росії в різних місцях.

Зверніть увагу! За словами речника Повітряних Сил, станом на початок зими 2023 року Росія має менше ракет, аніж на початок опалювального сезону 2022 року. Тоді за період з жовтня по березень ворог випустив по території України близько 950 ракет.

Що ж стосується Криму, то визначальним фактором майбутніх атак стане не кількість ракет, а кількість пускових установок, які здатні приводити їх в дію. Що також важливо, це їхнє місце розташування, адже Сили оборони здатні уразити практично будь-яку точку на Кримському півострові.

"Наприклад, ракетні кораблі та підводні човни Росія змушена постійно тримати в східній частині Чорного моря, щоб не потрапити в зону ураження українських дронів та ракет. Що ж стосується стратегічної авіації, то вона, імовірно, буде завдавати ударів з глибини території Росії, а не власне з Криму", – припустив Самусь.

До яких заходів вдається Україна