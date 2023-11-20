Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан назвав 24 Каналу ключові особливості розконсервованого літака. Ймовірно, російські загарбники хочуть повернути на фронт М-55, щоб посилити можливості своєї розвідки над Україною.
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Потужності не вистачає
Як зазначив льотчик-інструктор, М-55 – це все ж таки цивільний літак. Раніше цю машину використовували для картографії та гідрокартографії. Літак здатний підійматися на висоту приблизно 20 кілометрів. Декілька годин М-55 може висіти в повітрі, виконуючи завдання. Зокрема, знімати військову обстановку завдяки гондолам.
М-55 – це носій платформ, а реальну зйомку місцевості робитимуть військові підвіси. Річ у тім, що на М-55 побачили підвішені деякі системи радіоелектронної боротьби, тому й з'явилася інформація про те, що росіяни використовуватимуть цю машину як розвідника.
"Але якщо росіяни вже М-55 використовують як розвідника, то це означає, що у них все дуже погано з авіацією. Потужності не вистачає, зокрема летючих радарів для А-50, тож вони намагаються піднятися ще вище до 15 – 18 кілометрів", – зазначив Світан.
Які завдання виконуватиме літак М-55: дивіться відео
Українські бійці знищують російську авіацію
- Збройні Сили на Авдіївському напрямку знищили черговий літак ворога. Мова йде про штурмовик Су-25, який окупанти активно застосовували для штурму наших позицій. Зазначимо, що Сили оборони збили вже 8 Су-25 від початку наступу росіян у районі Авдіївки 10 жовтня.
- Днями наші військові також знищили радіотехнічну позицію ворога в Курській області. Ураження зазнали дві коштовні російські радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 "Нєбо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".
- Станом на 20 листопада українські військові збили 323 літаки та 324 вертольоти ворога. Це становить приблизно 15% від усієї кількості авіаційної техніки, яку має на озброєнні Росія.