Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан назвав 24 Каналу ключові особливості розконсервованого літака. Ймовірно, російські загарбники хочуть повернути на фронт М-55, щоб посилити можливості своєї розвідки над Україною.

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Потужності не вистачає

Як зазначив льотчик-інструктор, М-55 – це все ж таки цивільний літак. Раніше цю машину використовували для картографії та гідрокартографії. Літак здатний підійматися на висоту приблизно 20 кілометрів. Декілька годин М-55 може висіти в повітрі, виконуючи завдання. Зокрема, знімати військову обстановку завдяки гондолам.

Гондола – елемент конструкції літака, що має обтічну форму та призначений для розміщення екіпажу, двигуна, шасі та інших пристроїв літального апарату.

М-55 – це носій платформ, а реальну зйомку місцевості робитимуть військові підвіси. Річ у тім, що на М-55 побачили підвішені деякі системи радіоелектронної боротьби, тому й з'явилася інформація про те, що росіяни використовуватимуть цю машину як розвідника.

"Але якщо росіяни вже М-55 використовують як розвідника, то це означає, що у них все дуже погано з авіацією. Потужності не вистачає, зокрема летючих радарів для А-50, тож вони намагаються піднятися ще вище до 15 – 18 кілометрів", – зазначив Світан.

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