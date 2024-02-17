Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що знищені літаки атакували КАБами Східний напрямок, зокрема Авдіївку.

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"Понесли покарання. Їх знищили як раніше на Одеському та Херсонському напрямках. Тоді також відпрацювали Повітряні сили. Щоб було багато таких новин, потрібно більше засобів, про які сьогодні говорить вище військово-політичне керівництво держави", – сказав Ігнат.

На усіх світових майданчиках українські високопосадовці виступають із закликом надати Україні засоби, які здатні далеко діставати російські літаки. Окрім систем ППО, які вже є на озброєнні, чекаємо на F-16 – це те, що доповнить повітряний захист та зможе відбивати охоту російській авіації і льотчикам наближатись до наших кордонів.

Що відомо про пілотів

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі опублікував карту з позначеними районами, де спрацювала супутникова система "Коспас-Сарсат" під час аварійного покидання літака.

Вона сповіщає про місце знаходження персональних радіобуїв пілотів. Тоді пошуково-рятувальним службам легше знайти льотчиків. Мабуть, цим зараз російські окупанти й займаються.

Не завжди льотчики виживають при катапультуванні. Літак може бути уражений, якщо зенітна керована ракета завдає удару по ньому. Відповідно "прошивається" тисячами осколків корпус літака. Катапульта вже без участі пілота може автоматично спрацювати. Будемо сподіватися, що менше їх там вижило,

– наголосив Юрій Ігнат.

Су-35 – одномісний літак, один із найновіших на озброєнні Військово-космічних сил Росії. Су-34 – двомісний літак. Як мінімум, мали б відбутися 5 катапультувань. Проте на карті спрацювали лише 4 радіомаяки. За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – шукають.

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