Напередодні, ввечері 23 лютого, українські військові збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Це сталося над Азовським морем.
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Які деталі повідомили в ГУР
Ворожий літак збили поблизу міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі. Так, після цього ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.
Відповідно до даних розвідки, останній зліт А50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск" та мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарск – Зерноґрад.
У розвідці повідомили, що різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45.
Відомо, що вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.
Так, один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.
Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС Росії, які виконували завдання поблизу населеного пункту Міллєрово – частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки,
– зазначили в ГУР.
Знищення А-50У: основне
- 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що справді збито ще один російський літак А-50. Причому знову над Азовським морем.
- Також знищення ворожого літака прокоментував і Олександр Сирський. Головнокомандувач ЗСУ похвалив Повітряні сили та українську розвідку за ліквідацію російського А-50У. Він заявив, що це велика честь – нищити окупантів та їхню авіацію.