Напередодні, ввечері 23 лютого, українські військові збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Це сталося над Азовським морем.

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Які деталі повідомили в ГУР

Ворожий літак збили поблизу міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі. Так, після цього ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.

Відповідно до даних розвідки, останній зліт А50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск" та мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарск – Зерноґрад.

У розвідці повідомили, що різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45.

Відомо, що вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Так, один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС Росії, які виконували завдання поблизу населеного пункту Міллєрово – частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки,

– зазначили в ГУР.

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