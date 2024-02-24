Накануне, вечером 23 февраля, украинские военные сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Это произошло над Азовским морем.

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Какие детали сообщили в ГУР

Вражеский самолет сбили вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. Так, после этого еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

Согласно данным разведки, последний взлет А50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск – Зерноград.

В разведке сообщили, что резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45.

Известно, что огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35.

Так, один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР и Воздушных сил является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС России, которые выполняли задачи вблизи населенного пункта Миллерово – часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки,

– отметили в ГУР.

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