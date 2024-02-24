Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що це виводить Сили оборони, Повітряні сили на новий рівень. Він додав, що у росіян підгорає. Зазначимо, що судно збили над Азовським морем 23 лютого.

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"В окупантів знову ж таки підгорає і підгорає дуже серйозно. Це безпрецедентні випадки, коли вперше знищили такий літак, зовсім недавно, 14 число (січня – 24 Канал). "Літакопад" продовжується. Є в України "довга рука", інструменти, які можуть діставати ворога на дальніх підступах", – сказав Ігнат.

Росіяни побачили наближення смерті

А-50 виявив ракету запізно. Це важкий літак, який не зможе зреагувати на зброю та втекти.

Вони на моніторах бачили, як наближається їхня смерть. Очевидно, як і минулі рази пілоти,

– розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Росія поплатилася

Від 17 лютого донині українські військові знищили 8 літаків ворога. Ігнат нагадав, що "літакопади" відбуваються не вперше.

"Вони на Авдіївський плацдарм завдали безпрецедентний удар сотнями керованих авіабомб за дуже короткий період. Вони робили часті авіанальоти. Відповідно, залучена була більша кількість техніки, вони ризикували. І, відповідно, поплатилися за це", – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Від чого залежить "успіх" окупантів

Ігнат додав, що за даними української розвідки, росіяни мали 8 літаків А-50. Однак в якому вони стані – справному чи модернізованому – невідомо.

"Я не думаю, що окупанти використовують літаки гірші на лінії фронту. Звичайно, що краще піде вперед, ближче виконувати завдання, аби забезпечити радіолокаційну розвідку для своєї авіації, для інших озброєнь" – вважає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Загарбникам треба збирати інформацію та в реальному часі відстежувати повітряні цілі у небі України. А також – виявляти українські системи ППО. Російський літак А-50 може сканувати своїм радаром територію і так забезпечувати ворога надзвичайно важливою інформацією. Зазвичай такий літак працює у парі з Іл-22.

Від тих даних, які обробляються і надаються, залежить загалом успіх противника. Тому знищення такої техніки – це дуже важливий крок,

– наголосив Юрій Ігнат.

Ворог має перевагу

Окупанти мають перевагу в техніці та технологіях. Тому так ворог має більше спроможностей. Тим часом в українських льотчиків "зв'язані руки". У них є стара радянська техніка, яка бачать удвічі, а то і втричі менше, аніж російський літак. Тому ракети з напівактивними головками самонаведення не можуть самостійно летіти до цілі.

"Їх треба постійно підсвічувати бортовою РЛС, поки ракета не влучить. Це спричиняє серйозну небезпеку для льотчика. І, відповідно, ефективність виконання завдань значно знижується", – додав Юрій Ігнат.

Росіяни тим часом мають активні головки самонаведення та можливість бачити цілі значно далі завдяки А-50. Борт може передавати російським льотчикам інформацію про те, що у певній області України піднялися в небо літаки.

Україна збила ворожий А-50