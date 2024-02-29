В российском городе Сочи зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" куда-то ехал, но слишком сильно "устал" и решил "передохнуть" прямо на трассе. Видеозаписью поделились в сети, передает 24 Канал.
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"Панцирь" прилег
На обнародованных кадрах можно проследить, как ЗРК выезжает на трассу и начинает входить в поворот, однако именно в этом месте все идет не так, как должно было бы. То ли водитель непрофессиональный, или действительно "Панцирю" нужен отдых, неизвестно, однако на видео видно, как его круто заносит и он ложится на бок.
Куда бы ни собирался этот ЗРК, очевидно, он теперь или не доедет туда вообще, или доедет после ремонта.
Что такое ЗРК "Панцирь"Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования.
В России перевернулся "Панцирь": смотрите видео
В России перевернулся ЗРК С-400
- Под Тулой, что в России, перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Стоит он миллиарды рублей. Вооруженным Силам даже не пришлось ничего делать.
- Вражеские пропагандистские телеграм-каналы начали активно писать, что 20 апреля под Тулой перевернулся ЗРК С-400 России. По предварительной информации, водитель просто-таки не справился с управлением системы.
- Известно, что этот ЗРК сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал, пока не вылетел в кювет. У 33-летнего водителя С-400 диагностировали перелом руки – на самом деле он серьезно не пострадал.