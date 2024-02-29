У російському місті Сочі зенітно-ракетний комплекс "Панцир" кудись їхав, але надто сильно "втомився" та вирішив "перепочити" прямо на трасі. Відеозаписом поділились у мережі, передає 24 Канал.

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"Панцир" приліг

На оприлюднених кадрах можна прослідкувати, як ЗРК виїжджає на трасу та починає входити в поворот, однак саме в цьому місці все йде не так, як мало б. Чи то водій непрофесійний, чи то дійсно "Панциру" потрібен відпочинок, невідомо, однак на відео видно, як його круто заносить та він лягає на бік.

Куди б не збирався цей ЗРК, вочевидь, він тепер або не доїде туди взагалі, або доїде після ремонту.

Що таке ЗРК "Панцир" Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування.

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