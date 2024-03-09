Самолет должен был лететь из аэропорта Пулково. Еще недавно там вводили план "Кавьер" из-за якобы угрозы атаки беспилотника. Самолеты были вынуждены "наматывать круги" вокруг города.

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Грузовик врезался в самолет

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в ночь на 9 марта в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково грузовик повредил крыло пассажирского самолета. Сообщается, что борт должен был вылететь в Новосибирск.

Согласно обнародованной информации, спецгрузовик, который привозит на борт питание, двигался задним ходом и врезался и левое крыло самолета. Он принадлежит российской авиакомпании с довольно ироничным названием "Победа".

Инцидент произошел в 23:10 8 марта, уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре,

– говорится в сообщении российских телеграмм каналов.

По предварительным данным, на борту во время инцидента находились 173 пассажира, которые на тот момент уже расселись на свои места перед вылетом.

Сообщают, что в результате этой ситуации никто не пострадал. Однако пассажиров пришлось высадить и отправить их другим рейсом, который вылетел ориентировочно в 00:34.

Также отмечается, что поврежденное судно по состоянию на сейчас находится на стоянке аэропорта. Сейчас выполняются технические работы.

Местная прокуратура устанавливает причины инцидента. Следователи проводят проверку и оценивают ущерб.

В аэропорту Пулково не впервые случаются подобные ситуации