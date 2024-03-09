Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что так было, есть и будет. Он убежден, что вражеские пилоты сделают все, что угодно, если им приставят дуло к голове.

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Изготавливать не смогут

Украинские защитники уничтожили уже два вражеских самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Еще один такой борт врага поврежден. Военный эксперт отметил, что в целом оккупанты имели таких 9 рабочих самолетов.

Если 2 рабочие имеют – нормальные, адекватные – это очень хорошо для них. Такие самолеты они уже строить не могут и не смогут,

– отметил Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что Су-34 – самая донимающая и самая серьезная машина россиян. Ведь такой борт может нести 6 бомб ФАБ-500 и 3 бомбы по 1,5 тонны. Кроме того, захватчики интегрировали универсальный модуль планирования и коррекции. Так российские авиабомбы могут лететь по диагонали.

"Она очень быстро летит, сбить её практически невозможно. Сбивать надо самого носителя", – подчеркнул Петр Черник.

Действия на опережение

Он добавил, что, согласно данным открытых источников, всего выпущено около 120 самолетов Су-34. Ранее оккупанты имели около сотни рабочих из них. Официально враг потерял 25 таких истребителей-бомбардировщиков.

"Думаю, что десяток сюда можно спокойно добавлять. Потому что особенно в начале, когда даже воздушные бои были с нашей авиацией, были случаи, что они падали, их не документировали. Где-то так машин 35 они потеряли", – предположил военный эксперт.

По его словам, в течение 2023-го года на вооружение России поступило всего 6 Су-34. А в течение февраля украинские защитники сбили более десятка.

Это так называемый опережающий способ уничтожения. Они не могут больше поставлять машин в год, чем мы их уничтожаем за неделю. Но есть один очень принципиальный нюанс – они показали свою эффективность. Хотим мы этого или не хотим,

– подчеркнул Петр Черник.

Российские Су-34 показали в Авдеевке самый высокий показатель по применению авиабомб за одни сутки. По мнению военного эксперта, это одна из причин, почему ВСУ пришлось оставлять Авдеевку.

"Для Путина это очень важно, потому что через неделю именно "переназначение" на посту президента. И надо "добиваться", выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей до этой даты. Смогут ли они? На мой взгляд, их шансы снижаются с каждыми сутками", – считает военный эксперт.

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