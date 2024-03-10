У оккупантов снова что-то пошло не так и они были вынуждены остановить работу аэропорта в Санкт-Петербурге. Причастен ли к этому "несчастью" хлопок, читайте дальше.

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И снова тот же "Ковер"

Сегодня, 10 марта, о второй половине дня лето "Пулково" перестало обслуживать гражданских россиян. Об этом написал ряд пропагандистских СМИ.

Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов,

– сообщили в Росавиации.

Напомним: Согласно постановлению российского правительства, план "Ковер" объявляют при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов. "Ковер" предусматривает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.

Как сообщают пропагандисты, "Ковёр" объявили около 17:00 по местному времени. Его причиной стал мощный пожар в окрестностях города, возникший в результате попытки вражеского беспилотника атаковать одно из предприятий в Санкт-Петербурге. Россияне уверяют, что дрон был сбит.

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Мощный пожар

До этого местные СМИ и телеграмм-каналы распространяли информацию о серьезном пожаре в районе питерского аэропорта и делились фото. В частности, они отмечали, что возгорание произошло в промышленном здании рядом с аэропортом.

Местные жители жаловались на едкий запах, от которого тяжело дышать. Большой густой столб черного дыма можно увидеть в нескольких районах города.

Как впоследствии напишут пропагандисты, огонь охватил более 1 000 квадратных метров территории, в результате чего в ангаре частично обрушилась крыша и стены. Также они расскажут о 2 пострадавших людях, которых немедленно госпитализировали.

"Ковёр" – частый гость в "Пулково"

Следует заметить, что план "Ковер" не впервые вводится в санкт-петербургском аэропорту. Например, всего неделю назад работу аэропорта снова приходилось ограничивать. Так, это случилось 2 марта вечером. Тогда открыто заявили об угрозе атаки беспилотников. Российские самолеты кружили над "Пулково". А местные жители делились кадрами работы своей "пе-ве-о" по неизвестным дронам.

Самая массированная атака дронами в России

Ночью 9 марта российский Таганрог, по словам окупантов, подвергся самой массированной атаке БпЛА. В частности, в результате удара дронами вспыхнул пожар на авиационном заводе имени Бериева. Кроме того, под ударом оказался местный аэродром россиян. Взрывы были настолько мощными, что их слышали в соседних населённых пунктах. Их было не менее пяти. Кроме того, сама атака, по свидетельству россиян, происходила в две волны и продолжалась не менее часа-полтора.

Традиционно власти Ростовской области заявили об "отличной" работе ПВО, а также о том, что нет ни пострадавших, ни разрушений.

Позже губернатор Голубев написал только об одном раненом спасателе, якобы пострадавшем при ликвидации последствий атаки.

Российское министерство войны утром заявило о сбитых более 40 дронов над Ростовской областью, еще один – над Белгородской, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской областями.