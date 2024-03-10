В окупантів знову щось пішло не так, і вони були змушені зупинити роботу аеропорту у Санкт-Петербургу. Чи причетна до цього "нещастя" бавовна, читайте далі.

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І знову той самий "Кавьор"

Сьогодні, 10 березня, о другій половині дня летовище "Пулково" припинило обслуговувати цивільних росіян. Про це написала низка пропагандистських ЗМІ.

Робота аеропорту Пулково обмежена для забезпечення безпеки польотів,

– повідомили у Росавіації.

Нагадаємо: Згідно з постановою російського уряду, план "Килим" оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів. "Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

Як повідомляють пропагандисти, "Килим" оголосили близько 17:00 за місцевим часом. Його причиною стала потужна пожежа на околицях міста, яка виникла внаслідок спроби ворожого безпілотника атакувати одне з підприємств у Санкт-Петербурзі. Росіяни запевняють, що дрон був збитий.

У Санкт-Петербурзі було гучно: відео соцмережі

Потужна пожежа

Перед цим місцеві ЗМІ та телеграм-канали поширювали інформацію про серйозну пожежу в районі пітерського летовища та ділилися фото. Зокрема, вони зазначали, що загоряння трапилося у промисловій будівлі поруч з аеропортом.

Місцеві мешканці скаржилися на їдкий запах, від якого важко дихати. Великий густий стовп чорного диму можна було побачити у кількох районах міста.

Як згодом напишуть пропагандисти, вогонь охопив понад 1 000 квадратних метрів території, внаслідок чого в ангарі частково обвалився дах та стіни. Також вони розкажуть про 2 постраждалих людей, яких негайно ушпиталили.

"Килим" – частий гість у "Пулково"

Слід зауважити, що план "Ковьор" не вперше вводять у санкт-петербурзькому аеропорту. Наприклад, лише тиждень тому роботу летовища знову доводилося обмежувати. Так, це трапилося 2 березня увечері. Тоді заявили про загрозу атаки безпілотників. Російські літаки кружляли над "Пулково". А місцеві жителі ділилися кадрами роботи своєї "пе-ве-о" по невідомих дронах.

Наймасованіша атака дронами у Росії

Вночі 9 березня російський Таганрог, за словами окупантів, зазнав наймасованішої атаки БпЛА. Зокрема, внаслідок удару дронами спалахнула пожежа на авіаційному заводі імені Берієва. Крім того, під ударом опинився місцевий аеродром росіян. Вибухи були настільки потужними, що їх чули у сусідніх населених пунктах. Їх було щонайменше п'ять. Крім того, сама атака, за свідченнями росіян, відбувалася у дві хвилі і тривала не менше години-півтори.

Традиційно влада Ростовської області заявила про "відмінну" роботу ППО, а також про те, що немає ні потерпілих, ні руйнувань.

Пізніше губернатор Голубєв написав тільки про одного пораненого рятувальника, який нібито постраждав під час ліквідації наслідків атаки.

Російське міністерство війни вранці заявило про збиті понад 40 дронів над Ростовською областю, ще один – над Бєлгородською, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською областями.