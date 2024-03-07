Об этом рассказывают росСМИ. Они пишут о том, что взрыв на металлокомбинате произошел якобы из-за атаки беспилотника, передает 24 Канал. Интересно, что на самом предприятии версия совсем другая.

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Врали о "технологическом инциденте"

Интересно, что в России все идет по хорошей традиции. Сначала якобы ничего не произошло. Потом пишут, что не произошло ничего страшного. И лишь потом, когда всем становится все известно, начинают говорить что-то хоть немного похожее на правду.

Так, ранее генеральный директор этого предприятия говорил, что утром 7 марта якобы произошел "технологический инцидент" на заводе. В пресс-службе завода писали, что на доменном производстве произошел этот самый "технологический инцидент", в результате которого никто не пострадал. И что, мол, один из агрегатов "вывели в запланированный ранее ремонт". Но никакого упоминания о беспилотнике не было.

Позже стало известно, что взрыв на "Северстали" произошел в результате атаки беспилотника. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Правда, он уверял, что нарушений в работе печи не было. И что предприятие якобы работает в штатном режиме.

Взрывы на предприятиях в России учащаются

Так, 6 марта стало известно об атаке беспилотника Михайловского горно-обогатительного комбината в Курской области. Эту информацию также подтвердил губернатор Роман Старовойт. Он уверял, что в результате этого обошлось без жертв.

Известно, что этот комбинат атаковали дважды. Во время первой атаки вспыхнул резервуар с топливом.

Для понимания! Михайловский горно-обогатительный комбинат имени Варичева – это одно из крупнейших в России и СНГ предприятий, которое занимается добычей и обогащением железной руды.

Обратим внимание, что источник в Главном управлении разведки Министерства обороны 24 Канала сообщил, что атака беспилотника по горно-обогатительном комбинате в Курске – операция украинской разведки.