Близько 1 ночі за Києвом російськими телеграм-каналами та ЗМІ почали активно поширювати інформацію. Заявляли, що над Курськом лунають вибухи. Ясна річ, що місцевий губернатор поспішив заспокоювати мешканців регіону.

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У Курську вкрай неспокійно

Губернатор Курської області Роман Старовойт намагався заспокоїти мешканців регіону. Він заявляв, що над Курськом буцімто виконує свою роботу ППО. Ба більше, він на цьому не зупинився. Станом на 00:52 по Києву запевняв, що буцімто над містом вдалося збити повітряну ціль.

Потужний вибух зняли на камеру у Курську: дивіться відео

За 20 хвилин до того у Курській області попереджали про ракетну небезпеку. Закликали перебувати у безпечних місцях без вікон і дверей. Якщо ж людина на вулиці – їй негайно слід перейти до найближчого укриття.

Пізніше Старовойт уточнив, що буцімто над Фатежським районом збили український БпЛА. І що уточняють наслідки на землі.

У Таганрозі під атаку потрапила авіабаза

У ніч проти 9 березня росіяни активно скаржилися на буцімто масовану атаку дронами. Мовляв, під удар потрапив авіазавод у Таганрозі. Якраз там розташовувався літак-розвідник А-50.

Цікавий допис у своєму телеграмі зробив Сергій Притула. Він підкреслив, що "ваші донати клепали Таганрог".

І коли "пробивали коридор", і коли гатили по об'єкту! Як то кажуть "Можем павтаріть" безслідно не проходить!

– наголосив Притула.

Сергій Притула послався на власні джерела. Він зауважив, що на модернізації в ангарі 66 перебував літак ДРЛВ А-50. І що це повітряне судно, з великою ймовірністю, зазнало критичних пошкоджень. Це пов'язано з тим, що значних пошкоджень зазнав і сам ангар.

Притула також додав, що є імовірність уражень ще одного літака. Тому він закликав схрестити пальці й очікувати на офіційне підтвердження цієї новини.

Він також висловив вдячність донорам за підтримку, а захисникам – за чудово виконану роботу. Волонтер додав, що донати на Благодійний фонд Сергія Притули щоденно працюють на перемогу. Причому як на нульових позиціях, так і глибоко в тилу ворога.