Ізраїльські агенти Mossad: як діяла найтаємніша спецслужба у світі

Політична розвідка Ізраїлю є аналогом американського Центрального розвідувального управління. Це одна із найефективніших, найтаємніших і найрадикальніших спецслужб на планеті. До кінця 1990-х офіційно не розголошувалося навіть ім'я начальника служби. Її діяльність глибоко засекречена, проте їм вдалось провернути безліч операцій.

Тодішній прем'єр країни Давид Бен-Гуріон об'єднав два органи: Центральний інститут координації та Центральний інститут розвідки і безпеки із повним підпорядкуванням прем'єр-міністру. Mossad утворився на базі організації, яка займалася вивозом євреїв у Палестину під час Другої світової війни.

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За весь час існування службі приписували чимало таємних операцій. Хоча й далеко не всі можна вважати справою рук Mossad.

Перший глава Mossad

Першим главою Mossad став ізраїльський державний діяч Рувен Шилоах. До сьогодні його вважають основоположником цієї спецслужби. Якби їх діяльність можна було описати одним реченням, то це була б цитата самого Шилоаха: "Араби – це вороги номер один для єврейської громади і арабське середовище потрібно запускати професійних агентів. Ізраїльська розвідка не повинна обмежуватися рамками Палестини. Вона повинна виконувати роль єврейсько-сіоністського гаранта безпеки євреїв по всьому світу".



Рувен Шилоах – перший директор розвідки

Про Рувена Шилоаха стало відомо лише у 90-х. Хоча через секретність спецслужби про імена інших директорів ніхто ніколи не чув. Серед арабських країн Ізраїль мав стільки ворогів, що оприлюднення імені глави такої успішної спецслужби як Mossad означало залишити країну фактично беззбройною.

Таємність – найголовніша мета ізраїльських агентів

"Кідон"– найсекретніший підрозділ Mossad. За словами американців, він складається всього із трьох груп по 12 людей. Відомо, що це єдиний підрозділ у світі, який офіційно створений для фізичної розправи над людьми – на його рахунку як мінімум з чотири десятки операцій.

У структурі Mossad є багато підрозділів, які беруть участь місіях у всьому світі.

Коли наприкінці 60-х років в Ізраїлі викрали 6-річного хлопчика Йоселе Шумахера, викрадачем виявився власний дідусь. Він входив в рух ізраїлененависників "Нетурей Карто". Після неуспішних пошуків, влада звернулася за допомогою до Mossad. За лічені дні агенти знайшли малюка через листування між солдатом і матір'ю.

А 1969 року "моссадівці" викрали у французів 5 ракетних катерів "Саар". Вони обвели Париж довкола пальця, що урядовій верхівці навіть довелося звільняти військове командування.

Архітектор Голокосту

Чоловік на ім'я Адольф Ейхман – оберштурмбанфюрер СС, більше відомий як "Архітектор Голокосту". Через нього померли майже чотири мільйони євреїв. Після закінчення війни він вирішив заховатися і якось приховати свою причетність до злочинів. Спершу він переховувався в Німеччині, згодом втік до Аргентини. Там він жив під іменем Рікардо Клемента. Ізраїльські агенти вистежили його тільки 1958 року.



Адольф Ейхман

Операцію очолив тодішній директор Mossad Іссер Харель. Ейхмана доставили в Ізраїль, але судити його ніхто не збирався. Після того, як підтвердили його особу – одразу повісили.

Спроба викрасти літак

В історії Mossad вагому роль відігравав і третій директор цього відомства – Аміт Меір. Ще до свого призначення на цю посаду він працював начальником воєнної розвідки, де став ініціатором створення підрозділу "Саєрет Маткаль", або "Підрозділ 269". Це формування немає нічого спільного із Mossad, але дуже часто співпрацює із ним. Річ у тім, що прем'єр-міністр, міністр оборони, голови військових формувань теперішнього Ізраїлю – це колишні бійці "Підрозділу 269".

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Аміт Меір став директором Mossad у 1963 і реорганізував відомство. Як він сам полюбляв казати: "Якщо у тебе маленька територія, ти сам повинен створювати собі оперативний простір, який компенсує відсутність необхідної території".

До того ж, Меір почав брати на роботу жінок. Він бачив у них той потенціал, якого не було у чоловіків. Саме жінка допомогла Ізраїлю провернути найнахабнішу і найрезонанснішу місію, яка в майбутньому допоможе країні перемогти у Шестиденній війні. Тому її імені досі ніхто не знає.

Операція "Пеніцилін" – викрадення радянського винищувача МІГ-21 із авіабази в Іраку відбулась у серпні 1966 року. Почалося все з того, що СРСР почав забезпечувати новими літальними апаратами арабські країни. Ізраїльські військово-повітряні сили з наближенням війни звернулися в Mossad з проханням дістати літак.

Після кількох невдалих спроб, вони знайшли пілота-християнина Муніра Редфа та уклали угоду – він отримує мільйон доларів і всю його родину вивозять з Іраку, якщо він викраде МІГ-21.



Винищувач МІГ-21

Мунір Редфа був успішним льотчиком, ніхто не підозрював, що новенький МІГ- 21 рвоне вгору з його допомогою і більше не приземлиться. Він полетів зовсім в іншому напрямку, ніж очікувалось. Йому погрожували, та він відключив рацію.

"Чорний вересень"

Бельгійський "Boeing-707" здійснював рейс Брюссель–Відень–Тель-Авів у травні 1972 року. Але в салон непомітно пройшли чотири бійці палестинської терористичної організації "Чорний вересень". Як тільки літак піднявся у небо, лідер групи заявив про захоплення Boeing і змусив пілотів посадити літак неподалік Тель-Авіва. Терористи висунули свої умови: до 9-ї ранку Ізраїль повинен звільнити 315 палестинців із тюрм, інакше літак вибухне разом з пасажирами.

Агенти Mossad на прохання прем’єр-міністра обробляли інформацію. Група "Саєрет Маткаль" вирушила на штурм літака. Це перший випадок, коли заручників силою визволяють з захопленого літака. Командував групою ізраїльського спецназу Іхуд Барак, який згодом стане керівником генштабу і прем’єр-міністром Ізраїлю.

Що зробили спецназівці – спустили колеса Boeing і злили паливо. До терористів відправили 16 бійців "Саєрет Маткаль", переодягнених у персонал літака. Операція тривала півтори хвилини. Двох жінок-терористок вдалося взяти живими, а чоловіків застрелили.

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Ізраїльські спортсмени готувались до олімпіади у Мюнхені 1972 року, поки вісім терористів готували найкривавіший напад в історії Ізраїля. Терористи забрали у полон атлетів. Коли тренер Моше Вайнберг спробував завадити терористам, його розстріляли, а штангіста Йосефа Романо закатували і нашпигували свинцем просто так – залякували інших спортсменів. Це також була акція терористичної операції "Чорний вересень".



Бойовики в Йорданії під час "Чорного вересня", 1970 року

Якщо говорити про Mossad загалом, то попри свою засекреченість нерідко на роботу беруть через оголошення. Зголошуються сотні, а от пройти вдається одиницям.

