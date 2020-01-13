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      В Іраку застрелили двох журналістів

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      В Іраку вбили двох журналістів / dijlah tv

      В Іраку 13 січня застрелили двох журналістів – кореспондента телеканалу Dilja Ахмеда Абдула Самада та оператора Сафа Галі. Вони висвітлювали антиурядові протести в країні.

      Невідомі відкрили вогонь по авто журналістів на південному сході Іраку в місті Басра, передає сайт Dilja TV.

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      На відео з місця вбивства видно, що Самад отримав вогнепальне поранення голови, а оператор – три кульові поранення в груди. Сліди від куль залишились і на дверцятах автомобіля.

      В Іраку вбили двох журналістів: відео 18+

      До слова, за кілька годин до смерті Самад опублікував відео, в якому засуджував іракські сили за жорстоку боротьбу з антивладними протестами.


      Вбитий в Іраку журналіст Абдул Самад

      Тим часом посольство США в Багдаді опублікувало різку заяву у твіттері, де засудило вбивство цих журналістів та назвали його "жалюгідним і боягузливим".

      Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування та залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними,
      – наголосили дипломати США.

       

      Чому в Іраку спалахнули протести? 

      • Протести в Іраку спалахнули у Багдаді ще у жовтні 2019-го року,. Згодом вони поширилися на інші міста країни.
      • Учасники акцій виступають проти безробіття, корупції в уряді, поганої освіти та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі чистої води.
      • Також демонстранти вимагають відставки влади, адже вважають, що чинна – не здатна побороти корупцію та підняти рівень життя іракців.
      • За час протестів в Іраку загинули понад 400 людей.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Жертви ЗМІ Журналісти Ірак
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