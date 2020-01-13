В Іраку застрелили двох журналістів

В Іраку 13 січня застрелили двох журналістів – кореспондента телеканалу Dilja Ахмеда Абдула Самада та оператора Сафа Галі. Вони висвітлювали антиурядові протести в країні.

Невідомі відкрили вогонь по авто журналістів на південному сході Іраку в місті Басра, передає сайт Dilja TV.

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На відео з місця вбивства видно, що Самад отримав вогнепальне поранення голови, а оператор – три кульові поранення в груди. Сліди від куль залишились і на дверцятах автомобіля.

В Іраку вбили двох журналістів: відео 18+

До слова, за кілька годин до смерті Самад опублікував відео, в якому засуджував іракські сили за жорстоку боротьбу з антивладними протестами.



Вбитий в Іраку журналіст Абдул Самад

Тим часом посольство США в Багдаді опублікувало різку заяву у твіттері, де засудило вбивство цих журналістів та назвали його "жалюгідним і боягузливим".

Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування та залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними,

– наголосили дипломати США.

The United States Condemns the Assassination of Ahmed Abdul Samad and Safaa Ghali pic.twitter.com/XDRUZPVzeu — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 11, 2020

Чому в Іраку спалахнули протести?